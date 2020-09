Trwa saga transferowa z udziałem Luisa Suareza. Urugwajczyk może w najbliższych dniach opuścić Barcelonę. Do tej pory faworytem do sprowadzenia napastnika był Juventus Turyn. 33-latek może jednak pozostać w Hiszpanii, gdyż zainteresowane jego pozyskaniem jest Atletico Madryt.

Jak informuje "Deportes Cuatro", Suarez chętniej przeniósłby się do Madrytu niż do Turynu. Do ekipy "Rojiblancos" 113-krotny reprezentant Urugwaju trafiłby za darmo. Według hiszpańskich mediów, obecnie trwają negocjacje dotyczące wynagrodzenia, jakie "El Pistolero" miałby pobierać przy Wanda Metropolitano.



Wcześniej wiele mówiło się o transferze Suareza do Juventusu. Mistrz Włoch zamierza sprowadzić napastnika i wśród kandydatów do transferu wymienia się snajpera "Dumy Katalonii". Bardzo możliwe, że plany władz Juve pokrzyżuje Atletico.



W minionym sezonie La Liga Suarez zagrał w 28 meczach, w których zdobył 16 goli. Od kilku tygodni wiele mówi się o jego potencjalnym odejściu z "Blaugrany". Wciąż jednak nie można wykluczyć, że Urugwajczyk zdecyduje się pozostać na Camp Nou.