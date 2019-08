W pierwszej kolejce La Ligi Atletico Madryt pokonało Getafe 1-0 po bramce Alvaro Moraty. To jednak nie Hiszpan, a Portugalczyk Joao Felix był jednym z najbardziej widowiskowych zawodników na boisku. 19-latek został zmieniony w 66. minucie, lecz jak wyjaśnia jego trener Diego Simeone, nie było to spowodowane jakimkolwiek urazem nastolatka.

- Joao Felix doznał skurczy i zdecydowaliśmy się zdjąć go z boiska. Wszystko z nim jednak w porządku. Nie jest łatwo rozłożyć odpowiednio siły na pierwsze spotkanie w lidze, zwłaszcza w starciu z tak dobrze broniącym rywalem - mówił podczas pomeczowej konferencji prasowej Argentyńczyk.

Simeone był zadowolony z postawy debiutującego w La Lidze zawodnika i bez wątpienia miał ku temu podstawy. Felix udowodnił, że dyspozycja, którą zachwycał w czasie letnich sparingów, nie była przypadkiem i wciąż imponował lekkością gry oraz dryblingiem. W jednej z akcji 19-latek rozpoczął rajd z piłką założeniem "siatki" rywalowi na swojej połowie boiska, a zakończył go wywalczeniem rzutu karnego dla swojej drużyny. "Jedenastki" nie wykorzystał Morata, który jednak i tak został bohaterem "Los Colchoneros", gdyż to właśnie on zdobył wcześniej jedyną bramkę w tym spotkaniu.



- Rozegrał bardzo dobrą pierwszą połowę. Nie miał w niej dużo miejsca, ale w jednej z indywidualnych akcji pokazał na co go stać - chwalił swojego młodego podopiecznego Simeone.

Felix przeszedł do Atletico z Benfiki Lizbona za 126 milionów euro.

