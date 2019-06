Piłkarz madryckiego Atletico Diego Costa oskarżony został we wtorek przez hiszpańską prokuraturę o dokonanie oszustwa podatkowego na sumę 1,4 mln euro.

Zdjęcie Diego Costa (przy piłce) /AFP

Costa zataił przed hiszpańską skarbówką dochody w wysokości 1,4 mln euro z tytułu prawa do wizerunku. Nie zadeklarował ich w roku podatkowym 2014, kiedy był piłkarzem londyńskiej Chelsea.

Urodzony w Brazylii 30-letni Costa obecnie reprezentuje Hiszpanię. Karierę rozpoczął w sezonie 2006/07 w portugalskim klubie SC Braga. Potem grał w FC Penafiel, Atletico Madryt, Celcie Vigo, Realu Valladolid i Chelsea. Od 2018 ponownie pojawił się w składzie ekipy z Madrytu.



