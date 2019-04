Napastnik Atletico Madryt Diego Costa jest wściekły na szefów swojego klubu za brak wsparcia po tym, jak został zawieszony na osiem meczów. Piłkarz odmówił wyjścia na trening, a klub wszczął postępowanie dyscyplinarne.

Zdjęcie Diego Costa atakuje sędziego podczas meczu z Barceloną /AFP

Costa nie zagra już w tym sezonie Primera Division, bo został zdyskwalifikowany na osiem kolejek po tym jak znieważył arbitra i naruszył jego nietykalność.

W pierwszej połowie ligowego meczu z Barceloną (0-2) znieważył matkę arbitra, a gdy ten wyciągał kartkę z kieszeni, Costa złapał go za rękę. Hiszpańska federacja zdyskwalifikowała go na osiem spotkań i ukarała grzywną w wysokości 6 tys. euro. Połowę tej kwoty musi zapłacić także Atletico.

Costa pojawił się w czwartek w klubie, ale nie wyszedł na trening. Klub przyznał, że zawodnik nie jest kontuzjowany.



Hiszpański "As" przekonuje, że piłkarz jest zdenerwowany na władze klubu za to, że nie wsparły go po zawieszeniu. Atletico nie ma zamiaru tolerować zachowania zawodnika i zagroziło mu karą.



Część obserwatorów zastanawia się, czy to już koniec Costy w Atletico i czy klub nie wystawi go latem na listę transferową.

Costa przeżywa trudne dni. Na problemy w klubie nałożyły się także kłopoty ze skarbówką. Dziennik "El Mundo" podał, że organy podatkowe badają, czy zawodnik nie oszukał skarbu państwa poprzez płacenie za niskich podatków w związku z dochodami z tytułu praw do wizerunku. Chodzić ma o kwotę 1,1 mln euro.

