8. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-10-02 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Widzów: 60594 | Arbiter: César Soto Grado Atletico Madryt FC Barcelona 2 0 DO PRZERWY 2-0 T. Lemar 23' L. Suárez 44'

Krytykowany w ostatnich tygodniach ze wszystkich stron szkoleniowiec FC Barcelony Ronald Koeman zmierzył się w trenerskim pojedynku z Diego Simeone, przynajmniej jeśli chodzi o przygotowania obu drużyn do tej konfrontacji.

Od pierwszych minut aktywny był Joao Felix, który napędzał akcje gospodarzy lewym skrzydłem. I to on po kwadransie uderzył na bramkę Barcelony, ale tuż obok słupka.





Atletico - Barcelona. Lemar w akcji

Choć Barcelona miała dobre momenty na początku tego meczu, to Atletico wyszło na prowadzenie w 24. minucie. Akcję zainicjował Joao Felix, podał do Luisa Suareza, a ten wyłożył piłkę Lemarowi. I to właśnie ten ostatni umieścił piłkę w siatce.

Chwilę później mogło być 2-0, ale piłka po uderzeniu Luisa Suareza minimalnie minęła słupek.



Ze względu na zawieszenie trener Barcelony Ronald Koeman nie mógł w tym spotkaniu zasiąść na ławce rezerwowych, ale kamery wyłapały, jak energicznie komunikował się podczas pierwszej połowy przez telefon, starając się trzymać rękę na pulsie.

Podczas, gdy Barcelona atakowała nieśmiało i bez przekonania, Atletico było bezwzględne. Po wyprowadzonym kontrataku, Luis Suarez dostał bardzo dobrą piłkę od Lemara i zimną krwią wykończył tę akcję, pakując piłkę do siatki byłego klubu.



Kamery wychwyciły, jak załamany Koeman zakrył twarz dłonią po trafieniu Urugwajczyka.

Po zmianie stron, Barcelona długo i bezowocnie próbowała ataku pozycyjnego, ale paradoksalnie świetną sytuację stworzyła sobie po kontrze. Prawym skrzydłem pomknął Gavi, który miał do wyboru zagranie do Memphisa Depaya i do Coutinho. Wybrał to drugie rozwiązanie i niestety akcja ostatecznie spełzła na niczym, ale przez moment zapachniało golem dla gości.



Pięć minut później szansę na 3-0 miał Felix, ale ostatecznie uderzył w miejsce, gdzie stał Ter Stegen.

Na kwadrans przed końcem okazję do "zemsty" na Barcelonie miał Antoine Griezmann. Francuz, który chwilę wcześniej wszedł na plac gry z ławki, podał jednak w świetnej sytuacji zupełnie nie w tempo.



Barcelona szansy szukała w stałych fragmentach gry. Jednak w 85. minucie Depay uderzył nad bramką.

Ostatecznie "Blaugrana" znów rozczarowała pod wodzą Koemana, a Diego Simeone mógł się cieszyć z przekonującego zwycięstwa.





Atletico Madryt - Barcelona 2-0 (2-0)



1-0 Lemar 23.



2-0 Suarez 44.



JK