Real Sociedad San Sebastian pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao w meczu 16. kolejki Primera Division. Przyjezdni przełamali serię dziewięciu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach.

Goście objęli prowadzenie już w piątej minucie. Po przechwycie i świetnie wyprowadzonej kontrze, Mikel Merino zagrał prostopadle do Mikela Oyarzabala, a ten dośrodkował, gdzie nadbiegający Portu umieścił piłkę w siatce.

Oyarzabal pauzował z powodu urazu mięśnia ponad miesiąc. Ostatni mecz w lidze rozegrał 29 listopada. Bez niego Real Sociedad nie radził sobie dobrze. W sumie pozostawał bez zwycięstwa od dziewięciu meczów we wszystkich rozgrywkach.



W drugiej połowie to przyjezdni mieli lepsze sytuacje, by podwyższyć wynik. W 63. minucie Alexander Isak trafił w poprzeczkę po uderzeniu z rzutu wolnego. Dwie minuty później ze stałego fragmentu przymierzył Oyarzabal, Unai Simon tylko sparował piłkę, a dopadł do niej Igor Zubeldia, ale z kilku metrów nie trafił w światło bramki.

Ostatecznie Real Sociedad zwyciężył w derbach Kraju Basków 1-0. W czwartek byliśmy świadkami dwóch jubileuszy. Imanol Alguacil, trener piłkarzy z San Sebastian, prowadził ich w 100. spotkaniu, natomiast Raul Garcia, zawodnik Athleticu, rozegrał 500. mecz w La Liga. Z wciąż grających piłkarzy lepsi są tylko Joaquin z Betisu Sewilla (565) i Sergio Ramos z Realu Madryt (506).

Zdjęcie Mikel Oyarzabal (z lewej) i Portu / AFP

