Astronomiczne wydatki Barcelony. Ujawnili zarobki gwiazd

Robert Lewandowski otwierał listę zarobków piłkarzy Bayernu Monachium. W Bawarii, pod względem finansowego wynagrodzenia, mogli równać z nim się jedynie Thomas Mueller oraz Manuel Neuer.

Po transferze do Barcelony "Lewy" musiał zaakceptować obniżkę wynagrodzenia - choć jego pensja wciąż może robić wrażenie. Zdaniem portalu Sportbible.com Polak inkasuje co tydzień 302 tysiące funtów.

To czwarta najwyższa pensja w zespole "Dumy Katalonii". Na szczycie listy znajduje się Frenkie de Jong, który miesięcznie inkasuje aż 470 tys. funtów. Nic więc dziwnego, że Barcelona chętnie sprzedałaby Holendra do innych klubu, choć ten nie kwapi się do odejścia.

Lewandowskiego wyprzedza jeszcze dwóch innych piłkarzy - Sergio Busquets oraz Jordi Alba, a co ciekawe - tuż za nim znajduje się wypożyczony ostatnio do Turcji Miralem Pjanić.

Tygodniowe zarobki piłkarzy Barcelony według Sportbible.com:

1. Frenkie de Jong - 470 tys. funtów,

2. Sergio Busquets - 354 tys. funtów,

3. Jordi Alba - 335 tys. funtów,

4. Robert Lewandowski - 302 tys. funtów,

5. Miralem Pjanić - 251 tys. funtów,

6. Ansu Fati - 224 tys. funtów,

7. Ousmane Dembele - 221 tys. funtów,

8. Franck Kessie - 218 tys. funtów,

9. Raphinha - 201 tys. funtów,

10. Jules Kounde - 201 tys. funtów