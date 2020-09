Arturo Vidal odejdzie z Barcelony za darmo

FC Barcelona robi wietrzenie szatni. Z klubem już niedługo ma się pożegnać Arturo Vidal. Chilijski pomocnik jest wyceniany na 11 milionów euro, lecz wszystko wskazuje na to, że "Blaugrana" na nim nie zarobi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Protest kibiców Barcelony. Nie chcą odejścia Messiego. Wideo © 2020 Associated Press

Ronald Koeman, który zastąpił na stanowisku trenera Quique Setiena, przekazał już kilku zawodnikom, że nie widzi dla nich miejsca w przyszłym sezonie. Jednym z nich jest Luis Suarez. Urugwajczyk prawdopodobnie trafi do Juventusu Turyn. Niepewna jest też przyszłość Lionela Messiego, jednak akurat jego sprawa nie jest powiązana z przyjściem holenderskiego szkoleniowca.



Z Camp Nou odszedł już Ivan Rakitić, który powrócił do Sevilli. Barcelona zarobiła na nim zaledwie 1,5 mln euro, a kolejne pieniądze otrzyma po spełnieniu odpowiednich bonusów. Podobna sytuacja dotyczy Arturo Vidala. Chilijczyk kosztował klub 18 milionów euro, aktualnie jest wyceniany na 7 milionów mniej, lecz "Duma Katalonii" chce jak najszybciej zwolnić budżet płacowy. To oznacza, że piłkarz otrzyma pozwolenie na odejście wręcz za darmo. Kwota może być zbliżona do tej, za jaką odszedł Rakitić.



Kontrakt Chilijczyka wygasa w przyszłym roku.



Vidal ma trafić do Interu Mediolan, w którym może zarobić około sześć milionów euro rocznie. Oficjalny komunikat ma się pojawić w najbliższym czasie.



Kilka dni temu pomocnik skrytykował działania Barcelony, która oddaje wielu piłkarzy, przez co nie ma potrzebnej do rywalizacji na wielu frontach szerokiej kadry.



Vidal występował w "Blaugranie" od 2018 roku. W 96. spotkaniach strzelił 11 goli i zaliczył 10 asyst.