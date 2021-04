Athletic Bilbao pokonał 2-1 Atletico Madryt w 32. kolejce Primera Division. Mimo porażki goście pozostali na pozycji lidera. Po trzech tygodniach rekonwalescencji do gry wrócił Luis Suarez.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Kołtoń: Prezes Realu Madryt liczył na kasę (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

32. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-04-25 21:00 | Stadion: San Mamés Barria | Arbiter: Pablo González Fuertes Athletic Bilbao Atletico Madryt 2 1 DO PRZERWY 1-0 Álex Berenguer 8' Íñigo Martínez 86' S. Savić 77'

W poprzednim starciu dzisiejszych rywali górą była ekipa ze stolicy. Na własnym obiekcie wygrała 2-1. Zwycięską bramkę zdobył z rzutu karnego Luis Suarez, dzisiaj nieobecny w wyjściowym składzie z powodu niedawnej kontuzji.



Reklama

Tym razem niespodziewanie już w 9. minucie prowadzenie objęli gospodarze. Jan Oblak skapitulował po strzale głową z pięciu metrów Alexa Berenguera. Gracze Bilbao mogą mówić w tej sytuacji o sporym szczęściu, bowiem po centrze Andera Capy tor lotu piłki zmienił niefortunnie jeden z defensorów gości.

Luis Suarez wraca do gry

"Los Colchoneros" nie byli w stanie odpowiedzieć równie skutecznym uderzeniem ani przed przerwą, ani krótko po zmianie stron. Po godzinie gry Simeone zdecydował się na poczwórną zmianę, wpuszczając na murawę m.in. Suareza, który ostatnie tygodnie spędził na rekonwalescencji. Urugwajczyk pojawił się na boisku po raz pierwszy od 4 kwietnia.



Gdy do końca regulaminowego czasy gry pozostawało niespełna kwadrans, do wyrównania doprowadził Stefan Savić. Stoper Atletico strzałem głową sfinalizował dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uderzał praktycznie tyłem do bramki, ale trafił idealnie - futbolówka zatrzymała się na bocznej siatce.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Niespełna 10 minut później jego wyczyn niemal skopiował Inigo Martinez. Środkowy defensor Athleticu najwyżej wyskoczył po centrze z kornera i strzałem głową zapewnił gospodarzom triumf!



Piłkarze Atletico pozostali na fotelu lidera, ale pozwolili Barcelonie zbliżyć się do siebie już tylko na dwa punkty. Taką samą stratę do szczytu tabeli ma Real Madryt. Finisz rozgrywek zapowiada się fascynująco.



Athletic Bilbao - Atletico Madryt 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Berenguer (9.), 1-1 Savić (77.), 2-1 Martinez (86.)

2 1 Athletic Bilbao Atletico Madryt Oblak Trippier Savić Felipe Lodi Koke Saúl Herrera Llorente Correa Carrasco Simón Capa Núñez Martínez Balenziaga Berenguer García Morcillo Vencedor Sancet Villalibre SKŁADY Athletic Bilbao Atletico Madryt Unai Simón Mendibil Jan Oblak 46′ 46′ Ander Capa Rodríguez 59′ 59′ Kieran Trippier Unai Núñez Gestoso 77′ 77′ Stefan Savić 86′ 86′ Íñigo Martínez Berridi Felipe Augusto de Almeida Monteiro Mikel Balenziaga Oruesagasti 74′ 74′ Renan Augusto Lodi dos Santos 8′ 8′ 82′ 82′ Alejandro Berenguer Remiro Jorge Resurrecion Merodio Koke 66′ 66′ Daniel García Carrillo 59′ 59′ . Saul Niguez Jon Morcillo Conesa 59′ 59′ Hector Herrera 61′ 61′ 71′ 71′ Unai Vencedor Paris 11′ 11′ Marcos Llorente Moreno 44′ 44′ 75′ 75′ Oihan Sancet Tirapu 65′ 65′ Ángel Martín Correa 71′ 71′ Asier Villalibre Molina Yannick Carrasco REZERWOWI Jokin Ezkieta Mendiburu Ivo Grbić Óscar de Marcos Arana 74′ 74′ Mario Hermoso Canseco 46′ 46′ Íñigo Lekue Martínez Szime Vrsaljko Raul Garcia Escudero Geoffrey Edwin Kondogbia 82′ 82′ Ibai Gomez Perez 59′ 59′ Thomas Lemar 75′ 75′ 90′ 90′ Unai López Cabrera 65′ 65′ 81′ 81′ Lucas Torreira Di Pascua 71′ 71′ Mikel Vesga Arruti Victor Machin Perez Vitolo Iñigo Vicente Elorduy Moussa Dembélé 71′ 71′ Iñaki Williams Arthuer 59′ 59′ João Félix Sequeira 59′ 59′ Luis Suarez

STATYSTYKI Athletic Bilbao Atletico Madryt 2 1 Posiadanie piłki 38,1% 61,9% Strzały 10 12 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 4 11 Faule 20 7 Spalone 1 2

Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz