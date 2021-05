Były piłkarz Realu Madryt wyjawił zaskakującą wiadomość. Przyznał, że prowadzący go obecnie w Interze Mediolan Antonio Conte był bliski podpisania kontraktu z Realem Madryt. Obu stronom nie udało się jednak osiągnąć porozumienia i negocjacje zostały zerwane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Chelsea - Real Madryt 2-0 - SKRÓT (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Reklama

Hakimi to wychowanek Realu Madryt, w którym zadebiutował w 2017 roku. Nie otrzymał jednak szansy, by zaistnieć w pierwszym zespole "Królewskich". W 2018 roku został bowiem wypożyczony na dwa lata do Borussii Dortumnd, gdzie spisywał się bardzo dobrze, a po jego powrocie do stolicy Hiszpanii "Los Blancos" sprzedali go do Interu Mediolan za 45 mln euro.



22-letni Marokańczyk ma za sobą pierwszy sukces na włoskiej ziemi. Kilka dni temu Inter oficjalnie został bowiem nowym mistrzem Serie A, przełamując w ten sposób długoletnią dominację Juventusu.



Po wywalczeniu trofeum Hakimi był gościem hiszpańskiej rozgłośni Onda Cero. Podczas rozmowy piłkarz poruszył wątek dotyczący między innymi jego trenera - Antonio Conte.



Antonio Conte był blisko Realu Madryt

Reklama

- Conte mocno popracował ze mną nad grą w obronie i bardzo mu za to dziękuję, ponieważ znacznie poprawiłem się w tym aspekcie gry. Jest wymagającym trenerem, który skupia się na taktyce. Powiedział mi, że był bliski podpisania kontraktu z Realem Madryt, ale negocjacje upadły - wyjawił Hakimi.



Doniesienia z rynku transferowego łączyły włoskiego szkoleniowca z ekipą "Królewskich" zwłaszcza w 2018 roku, gdy Real szukał następcy Julena Lopeteguiego. Ostatecznie stery w drużynie z Madrytu przejął Santiago Solari, aż w końcu na Estadio Santiago Bernabeu wrócił Zinedine Zidane.



TB