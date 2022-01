Anthony Martial został wypożyczony! Będzie grał w Hiszpanii

Oprac.: Grzegorz Goliński Primera Division

Anthony Martial przenosi się z Manchesteru United do Sevilli. Francuz trafił do ekipy z Andaluzji na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Transakcja już została oficjalnie potwierdzona.

Zdjęcie Anthony Martial jest jednym z piłkarzy, na którego zwraca obecnie uwagę Newcastle United / NurPhoto / Contributor / Getty Images