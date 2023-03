Real Madryt zremisował wczoraj bezbramkowo w wyjazdowym starciu z Ralem Betis. Za sprawą straty punktów, a także zwycięstwa FC Barcelony z Valencią, "Królewscy" tracą teraz do "Dumy Katalonii" dziewięć punktów w ligowej tabeli. Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec obrońców tytyułu - Carlo Ancelotti zapowiedział jednak walkę do samego końca, zwrócił również uwagę na to, co jest obecnie największą bolączką jego zespołu.