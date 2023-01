Carlo Ancelotti: Wiadomo było, że zespół nie jest w najlepszej formie

- Mówienie o poniżeniu w kontekście tego meczu to brak szacunku. Pokonaliśmy ich wcześniej w lidze, dzisiaj grali lepiej i zwyczajnie zasłużyli na wygraną, kropka. [...] To skomplikowany, trudny moment, jak to zwykle bywa w sezonie. Musimy go szybko naprawić naszym zaangażowaniem i nastawieniem - stwierdził po meczu Włoch cytowany przez "Mundo Deportivo".

- Wiadomo było, że zespół nie jest w najlepszej formie i ten mecz pokazał nam pewne niedociągnięcia. [...] Kiedy tracisz trzy bramki, musisz poprawić aspekt defensywny. Zawodnicy muszą zdać sobie sprawę, że tych błędów łatwo uniknąć. Musimy podnieść głowy, pomyśleć o tym, co zamierzamy zrobić. To, co zrobimy, to powrót do bycia konkurencyjnym i silnym - dodał Ancelotti.