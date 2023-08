Ancelotti "puścił parę" o Mbappe w Realu, nie wahał się. "Sto procent"

O odejściu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain mówi się od paru lat, natomiast wszelkie pogłoski zintensyfikowały się w trakcie sezonu 2021/2022, kiedy to Francuza przypisywano do potencjalnej wielkiej ofensywy transferowej "Królewskich".

Ostatecznie przedłużył on wówczas swój kontrakt do 2024 roku, z opcją prolongaty o jeszcze jedną kampanię, natomiast to, czy Mbappe faktycznie będzie chciał pozostać dłużej na Parc des Princes niezmiennie stoi pod sporym znakiem zapytania. Te wszystkie czynniki na powrót doprowadziły do tego, że... w ostatnich tygodniach hiszpańska prasa znów huczała od plotek o potencjalnym hicie.