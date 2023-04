Ancelotti powiedział to wprost na konferencji. Będzie pożegnanie z Realem?

Carlo Ancelotti: Zainteresowanie Brazylijczyków cieszy, ale...

"Musze jednak respektować mój kontrakt (ważny do czerwca 2024 - dop. red.), chcę go wypełnić. Nie znam prezesa brazylijskiego PZN-u, ale chętnie go poznam, by się przywitać" - rzucił również 63-latek. Jak podkreślił, z "Los Blancos" chce współpracować tak długo, jak długo zarząd drużyny mu na to pozwoli. Nie chciał również potwierdzić ewentualnej opcji przejścia na emeryturę po rozbracie z "Królewskimi".