Ależ wieści po El Clasico, takiego wyniku jeszcze nie było. Efekt Lewandowskiego i Szczęsnego

W sobotni wieczór FC Barcelona pokonała Real Madryt na Estadio Santiago Bernabeu aż 4:0. W pierwszej połowie gra była rwana, szarpana, "Królewscy" co chwilę byli łapani na spalonym. Dochodziły do tego faule. Niewiele było płynności. Pojawiła się w drugiej części gry, ale jedynie w szeregach gości. Dublet zanotował Robert Lewandowski, a po golu strzelili także Lamine Yamal i Raphinha. "Duma Katalonii" powiększyła przewagę w tabeli do sześciu punktów.

Reklama