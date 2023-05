Ależ szpile w Barcelonę od byłego trenera. "Nie sądzę, by Messi wrócił"

Włączył się do nich były trener FC Barcelony Ronald Koeman . Holender, który odchodził z katalońskiego klubu w atmosferze nieszczególnie przyjemnej, postanowił dołożyć swoje trzy grosze do dyskusji o tym, czy Barca byłaby w stanie na powrót ściągnąć Messiego.

Koeman: "Nie sądzę, by Lionel Messi wrócił do FC Barcelony"

Zdaniem Koemana, ostatnie podłączenie się Barcelony do wyścigu po Messiego łączyło się z prywatnymi ambicjami sternika Blaugrany. "Joan Laporta chce uratować swój wizerunek, bo jest obecnie kojarzony jako człowiek, który dopuścił do tego, że Messi odszedł" - oświadczył Holender, cytowany przez "El Mundo Deportivo".

Poddał jednak w wątpliwość ewentualny sukces tej misji. "Nie sądzę, by Messi wrócił do Barcelony. Sergio Busquets odejdzie, Jordi Alba też nie zostanie w klubie. A to przecież są bliscy przyjaciele. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby razem wkrótce trafili do Miami czy Arabii Saudyjskiej" - oświadczył Koeman.