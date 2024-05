Ależ prezent dla Barcelony. Szaleństwo na trybunach. Cios w 100. minucie meczu

Wybrańcy Michela potrzebowali niespełna czterech minut, by po raz pierwszy trafić do siatki na obiekcie Deportivo Alaves. Z rzutu rożnego piłkę dogrywał Wiktor Cygankow, a skuteczny strzał głową z kilku metrów oddał Eric Garcia. Na listę strzelców trafił więc... piłkarz Barcelony, wypożyczony do końca trwającego sezonu.

