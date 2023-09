Przez długi czas wydawało się, że dla Lewandowskiego będzie to wieczór pełen rozczarowań. Polak był na boisku, ale po stronie celnych strzałów przy jego nazwisku pozostawało okrągłe zero. Co więcej, kapitan naszej reprezentacji nie notował żadnych kluczowych podań, a że jego drużyna dodatkowo przegrywała już od 19. minuty, zanosiło się na konieczność przełknięcia wyjątkowo gorzkiej pigułki.