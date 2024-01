Ależ "bomba" w Hiszpanii. Sensacyjny kandydat na trenera Barcelony. To ikona Realu Madryt

Jose Mourinho trenerem Barcelony? To nie fantasmagoria. Do realizacji takiego scenariusza może dojść już najbliższego lata, kiedy z zespołem pożegna się Xavi Hernandez. Za prognozowanym angażem Portugalczyka stoi reprezentujący jego interesy Jorge Mendes, który pozostaje w bliskich relacjach z prezesem Joanem Laportą. Dla "The Special One" byłby to powrót do stolicy Katalonii po niemal ćwierćwieczu.