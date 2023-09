Ale heca. Próbują za wszelką cenę odbić gracza Barcelony. Trwa dramatyczny wyścig z czasem

Lamine Yamal zaliczył fantastyczna premierę w reprezentacji Hiszpanii. Piłkarz Barcelony w wieku 16 lat i 57 dni stał się najmłodszym debiutantem w dziejach drużyny narodowej i uczcił to bramką w wygranym 7-1 meczu z Gruzją. Efekt? W Maroku, gdzie urodził się ojciec zawodnika, zapanowało szaleństwo. Tamtejsza federacja robi wszystko, by przekonać nastolatka do gry w kadrze afrykańskiego zespołu. Teoretycznie wciąż jest to możliwe.