Albo będą sukcesy, albo poleci głowa trenera Barcelony

Szkoleniowiec wie, że od takiego klubu jak Barcelona wymaga się przede wszystkim tytułów. Jeśli ich nie będzie, to "przyjdzie następny trener. Taki jest nasz los, to się może zdarzyć w każdej chwili.

Barcelona po bardzo dobrym początku sezonu, dostała lekkiej zadyszki, szczególnie w Lidze Mistrzów. Trzy mecze bez zwycięstwa do minimum ograniczyły szansę "Dumy Katalonii" na wyjście z grupy, z której awans ma już zapewniony Bayern Monachium.

W podopieczni Xaviego doznali też pierwszej porażki, ulegając w El Clasico Realowi Madryt 1-3.

"Musimy grać o trofea. Mamy na to skład" - stwierdził szkoleniowiec Barcelony na konferencji prasowej przed meczem z Villarrealem.

Reklama

Barcelona. Xavi: Jeśli nie będzie sukcesów, to pierwszy poniosę konsekwencje

"Dokonaliśmy wzmocnień w lecie, choć nie udało nam się pozyskać wszystkich piłkarzy, których chcieliśmy, ale nasza kadra jest dobra. Celem takiego klubu jest zdobywanie trofeów i nie zmienimy tej narracji, mimo ostatnich słabszych meczów. Klub wykonał wysiłek i potrzebujemy sukcesów. Jeśli ich nie będzie, to trzeba będzie ponieść konsekwencje, a ja będę pierwszy. To ja jestem odpowiedzialny za wyniki i jeśli będą złe, to przyjdzie inne trener" - dodał Xavi.

Spotkanie Barcelona - Villarreal w czwartek o 21.00. Transmisja w Eleven Sports.