Najpierw swojego odwiecznego rywala rozbiła FC Barcelona , zwyciężając na Estadio Santiago Bernabeu, a wczoraj kibice ze stolicy Hiszpanii przyjęli kolejny cios na własnym terenie, patrząc na porażkę swojej ekipy 1:3 w meczu z AC Milan . Martwiące są jednak nie same wyniki, ale i gra "Królewskich", którzy w zasadzie od początku sezonu wciąż nie zdołali wejść na najwyższe obroty. A jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy są powody do niepokoju, to rozwiał je we wtorek sam trener Carlo Ancelotti .

I dodał: - Są powody do niepokoju, nie ma co ukrywać. Zapewne przed nami kilka nieprzespanych nocy, musimy się z tym zmierzyć i pracować. Brakuje nam stabilności w grze. Długo ją mieliśmy, ale teraz ją zatraciliśmy.

Real Madryt przegrał z AC Milan. Gorąco w obozie "Królewskich". "Są powody do niepokoju"

- To nie jest kryzys, to określenie mi nie pasuje. Po prostu mamy gorszy okres, ale musimy trzymać się razem i pokonać problemy, poprawić to, co szwankuje. Jestem w tym klubie 12 lat i nie pierwszy raz mam do czynienia z podobną sytuacją. Zawsze jednak wychodziliśmy z opresji obronną ręką. Brakuje nam jakości, nie gramy na miarę możliwości, ale jestem pewny, że się podniesiemy - stwierdził Chorwat.