Alarm w Barcelonie. Lewandowski i spółka muszą zareagować. To może się skończyć fatalnie

W pierwszej połowie meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund Real Madryt zaprezentował się bardzo słabo i do szatni schodził z wynikiem 0:2. Po zmianie stron "Los Blancos" się przebudzili i zdobyli aż 5 goli. Zespół z Niemiec był całkowicie bezradny i wyraźnie brakowało mu siły nawet na to, aby biegać i wracać za szybkimi atakami gospodarzy.

Real Madryt znów pokazał, że jest szczególnie groźny w grze z kontrataku. W meczu z Borussią Dortmund główną rolę odegrał jeden piłkarz. Vinicius Junior , bo o nim mowa, zdobył aż trzy bramki, a piłkarze prowadzeni przez Nuriego Sahina po prostu nie mogli go dogonić. Intensywność, z jaką gra Brazylijczyk, okazała się nieosiągalna na przestrzeni 90 minut.

Po rewelacyjnym występie z BVB Vinicius zapowiedział, że w tym sezonie Real Madryt znów celuje w zdobycie wszystkich możliwych trofeów. To dość mocna przestroga przed zbliżającym się El Clasico dla Roberta Lewandowskiego i spółki.

- Co oznacza to zwycięstwo przed Klasykiem? Wyjdziemy po wszystko. Gramy u siebie, przed własną publicznością i będziemy walczyć w tym sezonie o wszystko, jak zawsze - zapowiedział Brazylijczyk.

Barcelona ma się czego bać. Flick musi wymyślić coś specjalnego na Real Madryt

Jeśli FC Barcelona chce wygrać z Realem Madryt, Hansi Flick będzie musiał wymyślić na to spotkanie coś specjalnego. We wcześniejszych meczach "Duma Katalonii" traciła bramki, ponieważ jej wysoko ustawiona linia obrony nie nadążyła za kontratakami po stracie piłki. Wydaje się, że w El Clasico to niebezpieczeństwo jest zdecydowanie większe niż w rywalizacji z jakimkolwiek innym rywalem.