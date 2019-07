Pini Zahavi, izraelski super agent, który zakulisowo aktywnie działa w sprawie powrotu Neymara do Barcelony ostro zareagował na wypowiedzi byłego bliskiego współpracownika brazylijskiego piłkarza. I zdecydowanie broni ojca Brazylijczyka, który został poddany ostrej krytyce.

Eduardo Musa, były wieloletni znajomy Neymara, być może nawet jego najbliższy współpracownik z czasów gry w Barcelonie i jeszcze w Santosie, zajmujący się m.in. jego wizerunkiem, nie szczędził ostrych słów w ostatnim wywiadzie dla "L’Equipe". Na temat zachowania gwiazdora PSG i "Canarinhos", a przede wszystkim wszechwładnej roli jego ojca w karierze syna. Przypomnijmy, że powodem rozstania Musy z Neymarem były przede wszystkim rozbieżności na tle finansowym.

Teraz brazylijski doradca zdaje się wyrównywać rachunki, akurat w czasie, gdy zawodnik Paris Saint-Germain jest znowu w środku medialnego zamieszania związanego z jego możliwym transferem do Barcelony. A to z kolei bardzo nie podoba się Zahaviego, który od lat jest blisko związany z klanem Neymara i był, kluczową postacią, gdy przed dwoma laty dochodziło do rekordowego kontraktu w Paryżu (za 222 mln euro). - Znam Neymara seniora od dawna i mogę zapewnić, że to on przyczynił się najbardziej do rozwoju syna - uważa Zahavi na temat prasowych rewelacji i przekonuje, że to kolejny element niszczenia wizerunku Neymara.