Atmosfera wokół FC Barcelony gęstnieje, a afera nazywana " sprawą Negreiry " nie tylko nie cichnie, ale przybiera na sile. Chodzi o burzę wokół katalońskiego klubu i byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów Jose Marii Enriqueza Negreiry. Zobacz: Co grozi Barcelonie ws. podejrzanych płatności? "Marca" wspomina o degradacji.

FC Barcelona i "sprawa Negreiry". Luis Enrique i Ernesto Valverde będą musieli złożyć wyjaśnienia

- Nie miałem o tym wszystkim pojęcia - przekonywał niedawno w publicznej wypowiedzi Ernesto Valverde, odnosząc się do "sprawy Negreiry".

Obaj szkoleniowcy będą jednak zmuszeni złożyć stosowne wyjaśnienia co do swojej wiedzy w temacie relacji między katalońskim klubem a wspomnianym wiceprzewodniczącym Komitetu Technicznego Sędziów - i to nie w mediach, a w prokuraturze.