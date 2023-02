"To nie przypadek, że informacje tego typu pojawiają się akurat, gdy Barcelona nareszcie ma się dobrze" - oznajmił w odpowiedzi na zarzuty prezydent katalońskiego klubu - Joan Laporta, jednocześnie podkreślając, że każda tego typu insynuacja spotka się ze zdecydowaną reakcją .

Szef La Liga zabiera głos: Mamy jasną strategię walki z korupcją

Szef La Liga - Javier Tebas, odniósł się do całej sprawy, zapewniając, że przedstawiciele ligi wysłali do prokuratury pismo, które może okazać się pomocne w prowadzonym dochodzeniu .

"Wysłaliśmy do prokuratury pismo z informacjami, które mogą pomóc w całym dochodzeniu, które musi być kontynuowane. Tego właśnie chcą inne kluby " - powiedział Tebas cytowany przez hiszpański dziennik "Marca".

Dodał również, że dotychczasowe wyjaśnienia Laporty są jego zdaniem niewystarczające, sugerując, że jeśli nie będzie on w stanie szczegółowo odnieść się do całej sprawy, powinien podać się do dymisji.