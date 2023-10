Afera po El Clasico, ruszyła lawina plotek. Jest reakcja po wielkim ciosie

Dzięki wygranej podopieczni trenera Carlo Ancelottiego wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów co druga Girona i o trzy więcej niż trzecie Atletico Madryt, które jednak ma do rozegrania jeden zaległy mecz. Strata "Dumy Kataloni" do odwiecznego rywala wzrosła już natomiast do czterech "oczek".