Afera na ulicy, gwiazdorowi FC Barcelona puściły nerwy. Ruszył w stronę fana

Wideo, o którym mowa, trafiło do sieci w poniedziałek. Na platformie "X.com" opublikował je użytkownik o nazwie "Julen". Jego post błyskawicznie odbił się szerokim echem. Już teraz obejrzało go ponad milion osób .

Afera po treningu FC Barcelona. Inigo Martinez "spotkał się" z fanem na ulicy

Widać na nim obrońcę FC Barcelona - Inigo Martineza , który zatrzymał swój samochód na środku ulicy i wysiadł z niego, zostawiając otwarte drzwi. Po chwili reprezentant Hiszpanii podszedł do jednego z kibiców i grożąc mu palcem , domagał się, by przestał go obrażać.

Sprawę natychmiast podchwyciły hiszpańskie media, między innymi rozgłośnia "Cope". Jak poinformowała, do zaistniałej sytuacji miało dość po niedzielnym treningu FC Barcelona . Co więcej, dziennikarka Helena Condis ustaliła, że podobne sytuacje zdarzają się nagminnie , a piłkarze "Dumy Katalonii" mają już tego serdecznie dość.

Niedzielna sesja treningowa rozpoczęła okres przygotowań Barcelony to ich najbliższego starcia - pierwszego meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z ekipą PSG. Robert Lewandowski i spółka zagrają na Parc des Princes w środę 10 kwietnia. Mają więc ponad tydzień na to, by w spokoju szykować formę i pomysł taktyczny na to niezwykle ważne spotkanie.