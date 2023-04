A więc jednak! Xavi podjął decyzję w sprawie Lewandowskiego

Xavi Hernandez uznał jednak, że kontuzja nie jest na tyle poważna, by zagroziła występowi Lewandowskiego przeciwko Getafe.

Co ciekawe, najprawdopodobniej w roli prawego obrońcy zobaczymy Alejandro Balde, bowiem w wyjściowej jedenastce znalazł się zarówno on, jak i Jordi Alba. W składzie Barcy wciąż nie ma za to Pedriego, Frenkiego de Jonga oraz Ousmane'a Dembele.