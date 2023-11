A jednak. Wielki powrót do składu Barcelony. Lewandowski musi obejść się smakiem

Barcelonę czeka trudny mecz. Wiadomo, kto zagra w wyjściowym składzie

Niewygodny rywal to jedno, ale dodatkowo FC Barcelona przyjeżdża do Madrytu dość mocno osłabiona. W ostatnim czasie drużyna otrzymała potężny cios w postaci poważnej kontuzji Gaviego- wychowanek zerwał więzadło przednie i uszkodził łąkotkę. Do końca tego sezonu najprawdopodobniej już nie zagra. Z pewnością nie zobaczymy również Marca-Andre ter Stegena, który nabawił się bólu pleców na zgrupowaniu niemieckiej kadry i nie dokończył ostatniej sesji treningowej w Barcelonie. Między słupkami przeciwko Rayo stanie Inaki Pena. Nieobecny będzie również pierwszy kapitan zespołu, Sergi Roberto. Hiszpan ma wrócić do gry w środku tygodnia na mecz Ligi Mistrzów z FC Porto.