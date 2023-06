A jednak, genialna wiadomość dla Realu. Historyczny wieczór w Madrycie

Najpierw jednak - tuż przed meczem - doszło do radosnej celebracji. Na murawie Bernabeu pojawili się koszykarze Realu Madryt, prezentując kibicom trofeum zdobyte za triumf w Eurolidze . Swoim klubowym kolegom pogratulowali podopieczni trenera Carlo Ancelottiego, a następnie przystąpili do ostatniego spotkania w tym sezonie.

Karim Benzema pożegnał się z Realem Madryt strzelając gola z rzutu karnego

Athletic Bilbao dopiął swego tuż po przerwie. Oihan Sancet pokonał wówczas na raty bramkarza "Królewskich". Ten cios nie pobudził piłkarzy Realu Madryt, którzy wciąż prezentowali się mizernie. Dostali jednak szansę na to, by doprowadzić do wyrównania po "jedenastce" podyktowanej po faulu na trafionym w twarz Ederze Militao. Piłkę ustawił "na wapnie" Karim Benzema, a po chwili cieszył się z ostatniego trafienia w barwach Realu Madryt. Tuż potem Francuz zszedł z boiska przy owacji fanów. Na murawie zastąpił go Luka Modrić. Ubiegłoroczny zdobywca Złotej Piłki usiadł na ławce wyraźnie wzruszony.