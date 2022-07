40-letni Pepe Reina wraca do Villarreal po 17 latach przerwy

Villarreal CF to rewelacja tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. Wyeliminował z nich Juventus Turyn, wyeliminował Bayern Monachium i dotarł aż do półfinału. Tam dopiero tamę "Żółtej Łodzi Podwodnej" postawił Liverpool FC.

I do tej rewelacji dołącza teraz niemal 40-letni Pepe Reina - znakomity i dla Villarreal legendarny bramkarz, który bronił tu w latach 2002-2005. Potem grał także właśnie w Liverpool FC i to przez niemal dekadę. Wyparł stamtąd Jerzego Dudka. Reprezentował barwy SSC Napoli, AC Milan czy Bayernu Monachium, co już pokazuje z jakiego formatu zawodnikiem mamy do czynienia.

Pepe Reina ma zostać zaprezentowany kibicom w poniedziałek.