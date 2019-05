Real Madryt pokonał na Santiago Bernabeu Villarreal 3-2 (2-1) w meczu 36. kolejki Primera Division. Dwa gole dla "Królewskich" strzelił w tym spotkaniu Mariano Diaz.

Zdjęcie Mariano Diaz strzelił dwa gole w meczu z Villarreal /PAP/EPA

Dla Realu obecny sezon mógłby się już skończyć. Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie Barcelona. Drugie miejsce w lidze zapewne przypadnie Atletico Madryt. "Królewskim" zależało na tym, żeby zająć lokatę premiowaną grą w Lidze Mistrzów. I ten cel został osiągnięty.



Trener "Los Blancos" Zinedine Zidane mógł zatem dać szansę zawodnikom, którzy do tej pory mniej występowali na boisku. W kadrze meczowej na niedzielne spotkanie zabrakło m.in. Karima Benzemy czy Luki Modricia.



Pojedynek z Villarreal rozpoczął się wyśmienicie dla Realu. Już w 2. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Mariano Diaz odważnie wbiegł między dwóch obrońców i precyzyjnym strzałem tuż przy słupku nie dał szans Andresowi Moreno.



Goście odpowiedzieli w 11. minucie wykorzystując stratę Realu na własnej połowie. Gerard Moreno skorzystał z prezentu i uderzeniem z 16 metrów zmusił do kapitulacji Thibaut Courtois.



Na przerwę w lepszych humorach schodzili jednak podopieczni Zidane'a. Zadbał o to Jesus Vallejo. Po rozegraniu rzutu rożnego piłka trafiła do Marcelo. Brazylijczyk mocno wstrzelił w pole karne, a futbolówkę przejął Vallejo. Obrońca Realu z kilku metrów nie mógł się pomylić.

36. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-05-05 16:15 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 46294 | Arbiter: Jesús Gil Manzano 3 2 Real Madryt Villarreal CF Courtois Carvajal Marcelo Vallejo Varane Vázquez Díaz Casemiro Kroos Valverde Díaz Mejía 2 Fernández Funes Mori González Mario Quintillà Cazorla Chukwueze Fornals Iborra Pedraza Moreno SKŁADY Real Madryt Villarreal CF Thibaut Courtois Andrés Eduardo Fernández Moreno Daniel Carvajal Ramos 43′ 43′ José Ramiro Funes Mori Silva Junior Marcelo 84′ 84′ Álvaro González Soberón 40′ 40′ Jesús Vallejo Lázaro 82′ 82′ Gaspar Mario Raphael Varane Xavier Quintillà Guasch 62′ 62′ Lucas Vázquez Iglesias Santi Cazorla 74′ 74′ Brahim Abdelkader Diaz Samuel Chimerenka Chukwueze Casemiro 72′ 72′ Pablo Fornals Malla Toni Kroos 89′ 89′ Vicente Iborra 62′ 62′ Federico Valverde 56′ 56′ Alfonso Pedraza Sag 2′, 49′ 2′, 49′ Mariano Díaz Mejía 11′ 11′ Gerard Moreno Balaguero REZERWOWI Keylor Navas Sergio Asenjo Andres . Nacho 82′ 82′ 90′ 90′ Jaume Vicent Costa Jordá Sergio Reguilón Rodríguez Víctor Ruiz 62′ 62′ Marco Asensio Willemsen Javier Fuego Martínez 62′ 62′ Alarcon Suarez Isco Manuel Morlanes Ariño Marcos Llorente Moreno 56′ 56′ Manuel Trigueros Munoz 74′ 74′ Vinicius Junior 72′ 72′ Carlos Bacca

"Królewscy" od mocnego uderzenie zaczęli drugą część meczu. Po składnej akcji w wykonaniu Realu Daniel Carvajal z prawego skrzydła idealnie zagrał wzdłuż końcowej linii boiska. Mariano Diaz z bliska wpakował piłkę do siatki.



Kibice zobaczyli jeszcze jednego gola w tym pojedynku. W końcówce rozmiary porażki zmniejszył Jaume Costa.



W następnej kolejce "Królewscy" zagrają na wyjeździe z Real Sociedad San Sebastian.

Real Madryt Villarreal CF 3 2 DO PRZERWY 2-1 M. Díaz 2',49' Jesús Vallejo 40' Gerard Moreno 11' Jaume Costa 90'

STATYSTYKI Real Madryt Villarreal CF 3 2 Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 19 14 Strzały na bramkę 11 7 Rzuty rożne 8 3 Faule 9 13 Spalone 3 3