Karim Benzema bohaterem Realu Madryt. Francuski napastnik popisał się hat-trickiem w meczu 33. kolejki Primera Division z Athletic Bilbao. "Królewscy" wygrali 3-0 (0-0).

Ten sezon dla Realu jest nieudany. O mistrzostwie Hiszpanii "Królewscy" mogą zapomnieć, odpadli z rozgrywek o Puchar Króla, a także z Ligi Mistrzów w 1/8 finału. Obecnie celem "Los Blancos" jest miejsce w tabeli, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów i zwycięstwo nad Athletic Bilbao jest ważnym krokiem w tym kierunku. Kibice Realu emocjonują się bardziej tym, co czeka zespół po zakończeniu sezonu. Jak zapowiedział trener Zinedine Zidane drużyna przejdzie rewolucję i zapewne na Santiago Bernabeu pojawią się nowe gwiazdy.



Włodarze Realu pracują intensywnie nad transferami, ale trzeba dokończyć obecny sezon. W niedzielę na Santiago Bernabeu przyjechał rywal, który walczy o europejskie puchary. Athletic w pierwszej połowie wysoko zawiesiło poprzeczkę gospodarzom. Wprawdzie "Królewscy" częściej byli w posiadaniu piłki, ale nie mogli sforsować dobrze zorganizowanej defensywy Basków.

33. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-04-21 16:15 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 59815 | Arbiter: M. Melero López 3 0 Real Madryt Athletic Bilbao Navas Carvajal Marcelo Vallejo Varane Vázquez Asensio Casemiro Kroos Modric Benzema 3 Herrerín Álvarez Yuri Lekue Martínez Córdoba Benat Garcia San Jose Williams Muniain SKŁADY Real Madryt Athletic Bilbao 82′ 82′ Keylor Navas Iago Herrerín Buisán Daniel Carvajal Ramos Yeray Álvarez López Silva Junior Marcelo 15′ 15′ Yuri Berchiche Izeta Jesús Vallejo Lázaro Íñigo Lekue Martínez Raphael Varane 53′ 53′ Íñigo Martínez Berridi 70′ 70′ Lucas Vázquez Iglesias 3′ 3′ 76′ 76′ Iñigo Córdoba Kerejeta 84′ 84′ Marco Asensio Willemsen Benat Extebarria Casemiro 45′ 45′ 76′ 76′ Raul Garcia Escudero 69′ 69′ 70′ 70′ Toni Kroos Mikel San Jose Luka Modrić Iñaki Williams Arthuer 47′, 76′, 90′ 47′, 76′, 90′ Karim Benzema Iker Muniain Goñi REZERWOWI Luca Zinedine Zidane Unai Simón Mendibil . Nacho Mikel Balenziaga Oruesagasti Sergio Reguilón Rodríguez Unai Núñez Gestoso 84′ 84′ Brahim Abdelkader Diaz 76′ 76′ Unai López Cabrera 70′ 70′ Alarcon Suarez Isco Markel Susaeta Laskurain Federico Valverde 76′ 76′ Aritz Aduriz 70′ 70′ Gareth Bale Kenan Kodro

Sytuacja zmieniła się w drugiej części spotkania, która rozpoczęła się wyśmienicie dla Realu. W 47. minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą niezawodnego ostatnio Karima Benzemy. Z lewego skrzydła idealnie dośrodkował Marco Asensio, a francuski napastnik strzałem głową z kilku metrów nie dał szans Iago Herrerinowi. Chwilę później powinno być 2-0. Toni Kroos minimalnie chybił po podaniu od Luki Modricia.



W 56. minucie znów z dobrej strony pokazał się Benzema. Tym razem jednak spudłował. Goście przetrwali szturm Realu i to oni przejęli inicjatywę. Akcje Athletic wyglądały obiecująco do pola karnego. W decydujących momentach brakowało jednak ostatniego, precyzyjnego podania.



Niespełna kwadrans przed końcem Real zadał drugi cios. W roli głównej znów wystąpił Benzema. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego francuski napastnik ładną "główką" umieścił piłkę w siatce.



W 85. minucie doskonałą okazję na 3-0 miał Brahim Diaz, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. W odpowiedzi Keylor Navas uratował Real przed stratą gola po "główce" Inakiego Williamsa.



Gospodarze postawili kropkę nad "i" w doliczonym czasie gry. Hat-tricka skompletował Benzema przy dużym udziale bramkarza Athletic. Herrerin nieporadnie interweniował poza polem karnym. Piłka trafiła pod nogi Garetha Bale'a, który podał do Benzemy. Francuz zza linii pola karnego trafił do pustej bramki, bo Herrerin nie zdążył do niej wrócić. To 21. gol Benzemy w tym sezonie Primera Division.



Real Madryt - Athletic Bilbao 3-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Karim Benzema (47), 2-0 Karim Benzema (76), 3-0 Karim Benzema (90)



STATYSTYKI Real Madryt Athletic Bilbao 3 0 Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 9 5 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 8 2 Faule 12 16 Spalone 1 1