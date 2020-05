15 lat temu Lionel Messi strzelił pierwszego gola dla Barcelony

Piętnaście lat temu, 1 maja 2005 roku, słynny argentyński piłkarz Lionel Messi zdobył pierwszą w karierze bramkę dla seniorskiej drużyny Barcelony. Obecnie jest najlepszym strzelcem tego klubu w historii, prowadzi także w klasyfikacji wszech czasów ekstraklasy.

W pierwszej drużynie "Dumy Katalonii" Messi zadebiutował 16 października 2004 roku w derbowym meczu z Espanyolem, ale na pierwszego gola czekał przez ponad pół roku. Uzyskał go w końcu w dziewiątym oficjalnym występie, w ligowej potyczce z Albacete (2-0).

17-letni wówczas Argentyńczyk pojawił się na boisku dopiero w 87. minucie spotkania na Camp Nou, gdy gospodarze prowadzili 1-0 po trafieniu Kameruńczyka Samuela Eto'o. Gwiazdą katalońskiego klubu był wówczas Ronaldinho i to właśnie Brazylijczyk efektownie przerzucił piłkę nad obrońcami gości posyłając ją do Messiego, który wykończył akcję lobem nad bramkarzem rywali.



"Ronnie zagrał mi niewiarygodną piłkę. Zobaczyłem, że bramkarz wybiegł trochę w głąb pola karnego, i uderzyłem ponad nim" - skomentował Argentyńczyk po zakończeniu tamtego meczu.



"Tego pamiętnego 1 maja 2005 roku rozpoczęła się jego wspinaczka na piłkarski Olimp" - napisano w depeszy agencji EFE.



Co ciekawe, do siatki Messi trafił kilkadziesiąt sekund wcześniej po niemal bliźniaczej akcji z Ronaldinho, ale tego gola sędzia nie uznał ze względu na pozycję spaloną Argentyńczyka.



W koszulce "Barcy" Messi strzelił dotychczas 627 bramek w 718 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Do tego ma na koncie więcej niż ćwierć tysiąca asyst.



Większość trafień - 438 - miał w ekstraklasie, której jest najlepszym strzelcem wszech czasów. Wcześniejszy rekord, należący do Telmo Zarry, poprawił już o 187 goli. Kolejne 114 uzyskał w Lidze Mistrzów, 53 w Pucharze Hiszpanii, 14 w Superpucharze Hiszpanii, pięć w klubowych mistrzostwach świata i trzy w Superpucharze UEFA.



Do tego ma na koncie 70 goli w drużynie narodowej, najwięcej ze wszystkich reprezentantów Argentyny w historii. Z "Albicelestes" nigdy nie wywalczył żadnego trofeum, za to z Barceloną zgromadził ich całe mnóstwo: 10 triumfów w ekstraklasie, cztery w Champions League, sześć w Pucharze Hiszpanii, osiem w Superpucharze Hiszpanii, po trzy w Superpucharze UEFA i klubowych mistrzostwach świata.



Jego status jednego z najlepszych piłkarzy w historii potwierdza też sześć Złotych Piłek dla najlepszego zawodnika roku na świecie (w latach 2009-12, 2015 i 2019). Nikt inny nie może pochwalić się taką ich liczbą.



Obecnie rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii są wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa. Po 27 ligowych kolejkach Barcelona prowadzi z dwupunktową przewagą nad wiceliderem Realem Madryt, natomiast Messi z 19 trafieniami zdecydowanie przewodzi klasyfikacji strzelców. Wiele wskazuje zatem na to, że po raz siódmy w karierze zostanie najskuteczniejszym piłkarzem sezonu La Ligi.

Zdjęcie Lionel Messi / AFP