Puchar Ligi Angielskiej. Chelsea F.C. - Liverpool F.C. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Liverpool po raz dziewiąty w historii sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej! W finale "The Reds" pokonali po serii rzutów karnych londyńską Chelsea.



Chelsea F.C.: E. Mendy – T. Chalobah, T. Silva, A. Rüdiger – C. Azpilicueta (C), N. Kanté, M. Kovačič, M. Alonso – M. Mount, Ch. Pulišić – K. Havertz



Rezerwowi: K. Arrizabalaga, C. Hudson-Odoi, R. James, Jorginho, R. Loftus-Cheek, R. Lukaku, S. Niguez, M. Sarr, T. Werner

Trenér: Thomas Tuchel



Liverpool F.C.: C. Kelleher, T. Alexander-Arnold, J. Matip, V. van Dijk, A. Robertson – J. Henderson (C), Fabinho, N. Keita – M. Salah, S. Mané, L. Díaz



Rezerwowi: Alisson, Diogo Jota, T. Alcantara, I. Konate, J. Milner, T. Minamino, D. Origi, A. Oxlade-Chamberlain, K. Tsimikas, H. Elliott

Trenér: Jürgen Klopp