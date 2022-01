Arsenal F.C. - Liverpool F.C. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Arsenal FC przegrał z Liverpool FC 0-2 (0-1) w czwartkowym meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Tym samym to "The Reds" zagrają w finale rozgrywek. Emocji na murawie nie brakowało, choć nie zawsze miały one czysto sportowy wymiar.



Arsenal F.C.: Ramsdale – Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney – Lokonga – Saka, Smith Rowe (74. Partey), Ødegaard, Martinelli – Lacazette (C) (74. Nketiah)

Rezerwowi: Hein – Alebiosu, Bierith, Holding, M'Hand, Nketiah, Partey, Patino, Tavares

Trenér: Mikel Arteta



Liverpool F.C.: Kelleher – Alexander-Arnold, Matip (46. Konaté), van Dijk, Robertson – Henderson (C) (75. Milner), Fabinho, Jones – Gordon (64. Minamino), Firmino (84. Williams), Diogo Jota

Rezerwowi: Alisson, Adrian – Gomez, Konaté, Milner, Minamino, Morton, Tsimikas, Williams

Trenér: Jürgen Klopp