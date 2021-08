Premier League. Andrew Robertson na dłużej w Liverpoolu. Wideo WIDEO |

Andrew Robertson przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku. Szkot występuje na Anfield Road od czterech lat.



Odkąd przybył do Liverpoolu, piłkarz opuścił tylko cztery mecze, a w zeszłym sezonie rozegrał wszystkie 38 spotkań w Premier League.



W poprzednich rozgrywkach tylko Sadio Mane zaliczył więcej asyst (osiem), niż lewy obrońca (siedem) w barwach "The Reds". Robertson zadziwiał także asystami w poprzednich sezonach, miał ich 11 (2018/19) i 12 (2019/20).



Szkot w sparingu przed sezonem z Athletikiem Bilbao doznał jednak kontuzji kostki i nie mógł rozpocząć nowych rozgrywek.



W sumie Roberston wystąpił w 177 meczach Liverpoolu, zdobywając z nim mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata.