Juergen Klopp o najbliższych meczach i próbie pobicia rekordu. Wideo WIDEO |

Liverpool ma szanse ma pobicie rekordu punktowego Premier League. Obecnie należy on do Manchesteru City. W trakcie rozgrywek 2017/2018 zgromadzili 100 punktów. Obecnie "The Reds" mają na swoim koncie 92 punkty.