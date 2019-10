Puchar Ligi Angielskiej. Liverpool - Arsenal 5-5 (k. 5-4) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To był mecz wymykający się logice. Liverpool zaczął od prowadzenia, ale potem musiał gonić Arsenal. Ostatecznie "The Reds" doprowadzili do rzutów karnych po golu w doliczonym czasie gry. W konkursie "jedenastek" okazali się lepsi i zameldowali się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej.