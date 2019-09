Trener Derby County na temat afery alkoholowej: "Będą wyciągnięte konsekwencje". Wideo WIDEO |

Zawodnicy Derby County po kolacji integracyjnej wsiedli do samochodu i odjechali. Sęk w tym, ze byli nietrzeźwi, co doprowadziło do kolizji ze słupem. Jeden z trzech piłkarzy biorący udział w zdarzeniu, kapitan zespołu, Richard Keogh, w wyniku wypadku doznał kontuzji kolana, która wyklucza go z gry do końca sezonu.