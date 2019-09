Juergen Klopp (Liverpool) po zwycięstwie z Chelsea. Wideo WIDEO |

Liverpool wygrał wyjazdowy pojedynek z Chelsea 2-1 i umacnia się na szczycie tabeli Premier League. "The Reds" wygrali do tej pory wszystkie mecze i mają na swoim koncie 18 punktów. Drugi Manchester City traci do drużyny Juergen Kloppa 5 punktów.