Frank Lampard: Musimy podnieść nasz poziom i jakość. Wideo

Drużyna Chelsea przyleciała do Japonii, gdzie rozpoczyna obóz przygotowawczy do nowego sezonu. Pierwszym rywalem "The Blues" będzie mistrz Japonii Kawasaki Frontale. Co przed tym sprawdzianem mówił trener londyńskiej ekipy Frank Lampard?