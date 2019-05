Premier League. Tak drużyna Manchesteru City świętowała mistrzostwo na Etihad Stadium. Wideo

Manchester City do ostatniej kolejki musiał walczyć o tytuł z Liverpoolem. Podopieczni Pepa Guardioli zdobyli tytuł wyprzedzając "The Reds" o 1 punkt. Po meczu za Brighton mistrzowie Anglii pojechali do Manchesteru na Etihad Stadium, gdzie świętowali zdobycie trofeum ze swoimi kibicami.