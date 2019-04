Jurgen Klopp o derbach Manchesteru: Nadal piszemy historię. Wideo

Liverpool pewnie ograł Huddersfield, ale w tabeli nadal jest za Manchesterem City. Fani "The Reds" liczyli na to, że Manchester United powstrzyma podopiecznych Guardioli. Tak się jednak nie stało i "The Citizens" pewnie kroczą po kolejne mistrzostwo Anglii. Szkoleniowiec Liverpoolu skupia się jednak nadal na swoim zespole.