Premier League. Piękna dziewczyna Suareza cieszy się dużą popularnością. Piłkarz zazdrosny? Wideo

Dziewczyna Denisa Suareza lubi dzielić się szczegółami ze swojego życia w mediach społecznościowych. Dzięki temu Nadia Aviles cieszy się coraz większą popularnością wśród fanów futbolu. Co na to piłkarz Arsenalu, który w lipcu wraca do Barcelony?