Guardiola przed derbami Manchesteru: "Oni są dumni". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W środę rozegrane zostaną derby Manchesteru. Ten mecz może zadecydować o losach mistrzostwa Anglii. Jeżeli "The Citizens" się potkną, Liverpool będzie miał prostą drogę do zdobycia tytułu. "Do końca zostały cztery mecze. Musimy wygrać wszystkie" - mówi przed tym spotkaniem szkoleniowiec Manchesteru City.