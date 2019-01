Boruc ich zatrzymał. Chelsea, Sarri nie mogą znaleźć przyczyny. Wideo

Maurizio Sarri po porażce Chelsea z Bournmouth 0-4, gdy londyńczyków zatrzymał Artur Boruc. - Dla mnie jest bardzo ciężko zrozumieć, dlaczego zespół przegrał 0-4. Próbuję to zrozumieć - powiedział Sarri. - Próbowałem to wyjaśnić w rozmowie z piłkarzami na gorąco, po meczu, ale im również ciężko wyjaśnić, co się stało. Spróbuję wyjaśnić to jeszcze raz jutro, bo muszę znaleźć przyczynę,. Aby móc rozwiązać problem.

Może nie jesteśmy w tej chwili topową drużyną Premier League, ale powinniśmy nawiązywać rywalizację z wszystkimi. Nie możemy przegrywać 0-4 z Bournemouth. Bardzo szanuję tego przeciwnika i wiecie przecież, że bardzo lubię ich trenera Eddiego Howe’a, ale to niemożliwe, by przegrywać z nimi 0-4.

Czy problem leży w zmotywowaniu piłkarzy? Może to jest mój błąd. Może nie jestem w stanie ich zmotywować, ale jeżeli zespół jest bardzo i to bardzo silny, to powinien być w stanie wygrywać nawet bez trenera.