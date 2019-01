Barnet FC - Bretford FC 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo

Kto by się spodziewał, że mecz drużyny z piątej ligi z zespołem z drugiej ligi będzie najciekawszym spotkaniem IV rundy Pucharu Anglii? Barnet i Bretford stworzyły niezapomniane widowisko, pełne dramaturgi, zwrotów akcji i goli. Mecz zakończył się remisem, a to oznacza, że dojdzie do rewanżu!